La Maceratese può fare bene a Giulianova

Domenica, la Maceratese affronta un impegno importante sul campo di Giulianova. La partita si preannuncia difficile, considerando le caratteristiche del terreno e la competitività dell’avversario, che sta sorprendendo rispetto alle aspettative iniziali. Una vittoria potrebbe rappresentare un passo importante per consolidare la posizione in classifica e rafforzare la fiducia della squadra.

Domenica la Maceratese giocherà a Giulianova su un campo sempre molto difficile contro un avversario che magari sta facendo meno di quanto si potesse pensare all’inizio della stagione. "Ritengo – dice Massimo Loviso, ex della Maceratese e ora nello staff tecnico del Castelfidardo – che possa essere una bella sfida, i locali esprimono un calcio differente dalle idee di Possanzini, si affrontano squadre con una storia e con l’esigenza di fare punti". Loviso presenta la formazione abruzzese affrontata poco tempo fa dal Castelfidardo che ha pareggiato 1-1 con gli abruzzesi. "Loro provano a giocare da dietro, a fare possesso ma è una squadra che nel contempo cerca di combinare questo sistema con lanci in verticale per le punte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "La Maceratese può fare bene a Giulianova"

IL GIULIANOVA RECUPERA SCIMIA MA IL CENTROCAMPO E' DA INVENTARE Niente da fare, il centrocampista individuato dal direttore sportivo Paolo D’Ercole non verrà a Giulianova. Era in partenza ed aveva raggiunto l’accordo con il Giulianova ma Can - facebook.com Vai su Facebook