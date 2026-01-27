Atalanta Palladino | Sogniamo le prime otto senza fare calcoli

Da ecodibergamo.it 27 gen 2026

L’allenatore dell’Atalanta, Palladino, parla di obiettivi chiari: sogna di arrivare tra le prime otto senza pensare troppo ai calcoli. In conferenza stampa, dice che la squadra deve mantenere lo spirito e continuare a lottare. Krstovic aggiunge che sente la fiducia e che per lui non fa differenza se gioca pochi o tanti minuti, l’importante è dare il massimo. La squadra si prepara a una fase decisiva del campionato, con la voglia di credere ancora nei propri mezzi.

CALCIO. L’allenatore in conferenza stampa: «Non deve mancare lo spirito». Krstovic: «Sento la fiducia, giocare cinque o novanta minuti non cambia, l’importante è dare tutto». Parla Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia dell’ultima sfida della fase campionato della Champions League, sul campo dei belgi dell’Union Saint-Gilloise: «Non bisogna fare calcoli, dobbiamo andare in campo con la mentalità giusta, stando attenti a tutti i dettagli perché è una partita difficile. Vogliamo vincere senza guardare agli altri risultati, perché appena abbassi l’attenzione rischi di pagarla cara, lo abbiamo visto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

