Atalanta Palladino | Sogniamo le prime otto senza fare calcoli

L’allenatore dell’Atalanta, Palladino, parla di obiettivi chiari: sogna di arrivare tra le prime otto senza pensare troppo ai calcoli. In conferenza stampa, dice che la squadra deve mantenere lo spirito e continuare a lottare. Krstovic aggiunge che sente la fiducia e che per lui non fa differenza se gioca pochi o tanti minuti, l’importante è dare il massimo. La squadra si prepara a una fase decisiva del campionato, con la voglia di credere ancora nei propri mezzi.

CALCIO. L’allenatore in conferenza stampa: «Non deve mancare lo spirito». Krstovic: «Sento la fiducia, giocare cinque o novanta minuti non cambia, l’importante è dare tutto». Parla Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia dell’ultima sfida della fase campionato della Champions League, sul campo dei belgi dell’Union Saint-Gilloise: «Non bisogna fare calcoli, dobbiamo andare in campo con la mentalità giusta, stando attenti a tutti i dettagli perché è una partita difficile. Vogliamo vincere senza guardare agli altri risultati, perché appena abbassi l’attenzione rischi di pagarla cara, lo abbiamo visto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

L’Atalanta punta a consolidare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di entrare tra le prime otto e proseguire il proprio percorso di crescita.

L'allenatore Palladino ha sottolineato l'importanza di conquistare più punti possibili nelle ultime due gare, senza calcoli, ma con l'obiettivo di entrare tra le prime otto classifiche.

