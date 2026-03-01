L’altro derby finisce 0-0 Inter U23 altra frenata | un mese senza successi L’Alcione si conferma big

Il derby meneghino tra Inter U23 e Alcione si è concluso senza reti, lasciando il punteggio invariato. La partita, valida per l’U-Power, rappresenta l’ennesimo risultato negativo per l’Inter U23, che non vince da un mese. L’Alcione, invece, conferma la sua posizione tra le squadre più competitive della categoria. La gara ha mantenuto inalterati gli equilibri in classifica, senza modificare le posizioni delle squadre coinvolte.

È terminato senza reti il derby meneghino dell’U-Power tra Inter U23 e Alcione. Un punto che muove la classifica in zona playoff e mantiene invariati gli equilibri. L’avvio è caratterizzato da buon ritmo e grande attenzione tattica. Nel primo tempo sono i nerazzurri a farsi preferire per intensità e qualità nel possesso, riuscendo a trovare spazi soprattutto sulle corsie laterali. Le occasioni capitano sui piedi di Berenbruch e Cocchi, ma senza esito. L’Alcione risponde con ordine, difendendo con compattezza e provando a ripartire, senza però riuscire a impensierire con continuità la retroguardia avversaria. Nella ripresa l’Inter U23 alza ulteriormente il baricentro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

