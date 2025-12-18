© Firenzetoday.it - "Mamma e papà" di Francesca Nunzi ... follie in famiglia per Capodanno!

Debutta per fine anno, in prima nazionale a Firenze, la nuova scoppiettante commedia scritta e diretta da Francesca Nunzi: "Mamma e papà" sarà in scena al Teatro di Cestello da martedì 30 dicembre fino domenica 4 gennaio, con un appuntamento speciale mercoledì 31, quando si brinderà anche in sala. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

