Doncic ai Lakers un anno dopo | cos' è cambiato per lui Davis i Mavericks LeBron

Un anno dopo la trade più sorprendente della Nba, Luka Doncic torna a essere sotto i riflettori. I Lakers, con LeBron ancora in campo, hanno vissuto una stagione complicata, mentre i Mavericks si sono rafforzati. La differenza tra le due squadre si vede nelle posizioni in classifica e nelle ambizioni dei giocatori. Doncic, ormai al centro del progetto texano, ha mostrato di aver maturato e di essere pronto a guidare i Mavericks molto più di quanto non facesse un anno fa. I Lakers, invece, cercano di ritrovare stabilità e certezze per risal

È passato quasi un anno da quando un tweet di Shams Charania, giornalista di Espn, ha sconvolto l’Nba: i Mavericks hanno mandato Luka Doncic ai Lakers in cambio di Anthony Davis. A Los Angeles sono finiti anche Kleber e Morris, mentre ai Mavs sono arrivati Christie e una prima scelta al Draft 2029. Luka Doncic ha 26 anni, è un talento unico, un giocatore generazionale. Quelli come Magic Luka non si scambiano: attorno a loro si costruisce la storia di una franchigia. Anthony Davis è un campione, ma ha 32 anni e una lunga serie di infortuni alle spalle. È stato definito lo scambio più incredibile, inspiegabile e scioccante della storia della Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I Lakers consolidano la loro serie di vittorie con una prestazione convincente contro New Orleans, grazie a Doncic e LeBron James.

Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks Full Game Highlights - November 28, 2025 | NBA Season

