NBA i risultati della notte 19 gennaio | Doncic e LeBron fanno volare i Lakers

Nella notte dell’NBA, sei partite hanno offerto diverse emozioni, con particolare attenzione ai Los Angeles Lakers. La squadra di LeBron James e Luka Doncic ha mostrato una buona prestazione, vincendo facilmente contro Toronto con il punteggio di 110-93. I risultati di questa serata confermano il momento positivo dei Lakers, che continuano a rafforzare la propria posizione in classifica. Ecco un riepilogo dei principali esiti della notte NBA.

Si sono disputati sei match dell'NBA questa notte e a prendersi la scena sono soprattutto i Los Angeles Lakers, che ritrovano solidità e ritmo superando nettamente Toronto 110-93. Alla Crypto.com Arena brillano Don?i? e LeBron, affiancati da un Ayton dominante al rientro, in una vittoria che interrompe un periodo complicato e restituisce fiducia ai gialloviola. Sullo sfondo, spiccano anche il ritorno vincente di Ja Morant a Londra e il colpo di Portland a Sacramento. Ritorno da protagonista per Ja Morant, che al rientro dopo l'infortunio guida i Memphis Grizzlies al successo per 126-109 sugli Orlando Magic nella sfida di Londra.

