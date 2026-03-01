Ladri al parcheggio del centro | vetri rotti e fili tagliati per provare a rubare le auto

Nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, nel parcheggio dell’ex Mof, sono stati registrati episodi di furto e vandalismo. I ladri hanno rotto i vetri delle auto e tagliato i fili di alcune vetture nel tentativo di rubarle. Sul posto sono intervenuti i responsabili delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Sorpresi a rubare nel parcheggio del centro commerciale, ladri in fuga presi dalla PoliziaLe urla di una passante e la prontezza di una pattuglia hanno mandato a monte i piani di una coppia di ladri nel parcheggio di un centro commerciale...

Stazione TAV Afragola, raid nella notte: vetri rotti e auto svaligiateUn risveglio amaro per pendolari e viaggiatori che avevano lasciato l’auto in sosta alla stazione Tav di Afragola: nella notte il parcheggio è finito...

