Ladri al parcheggio del centro | vetri rotti e fili tagliati per provare a rubare le auto

Da ferraratoday.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, nel parcheggio dell’ex Mof, sono stati registrati episodi di furto e vandalismo. I ladri hanno rotto i vetri delle auto e tagliato i fili di alcune vetture nel tentativo di rubarle. Sul posto sono intervenuti i responsabili delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Ladri e vandali al parcheggio dell’ex Mof. E’ quanto è accaduto nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. A ricevere la brutta ‘sorpresa’, domenica mattina, sono stati i proprietari di alcune vetture (sembra, al momento, siano cinque o sei) che si sono ritrovati con vetri rotti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

