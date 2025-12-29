È venuto a mancare Stefano Tondi, stimato direttore della Cardiologia dell’ospedale di Baggiovara, all’età di 69 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità medica modenese, che lo ricorda come una guida e un esempio professionale. Il suo contributo nel campo della cardiologia è stato fondamentale e lascia un’impronta duratura nel settore sanitario locale.

Cordoglio di tutta la sanità modenese per la scomparsa, la notte scorsa, a soli 69 anni, di Stefano Tondi, direttore della Cardiologia dell’ ospedale di Baggiovara. Il medico si è spento nella sua casa dove da tempo era bloccato a causa delle gravi conseguenze fisiche riportate in una caduta accidentale durante una passeggiata in campagna nel settembre dello scorso anno. Nel 2016 era inoltre stato vittima di una grave aggressione durante la quale gli venne spruzzata addosso della soda caustica, che lo ferì al volto. Le direzioni dell’Aou e dell’Ausl si uniscono al dolore della moglie Maria Luisa, dei famigliari, dei colleghi e della comunità scientifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Stefano Tondi: "Per tutti noi medici è stato una guida e un grande esempio"

