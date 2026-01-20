Se ne va Piergiorgio Corbetta, figura di rilievo nel panorama politico e accademico italiano. Fondatore dell’Istituto Cattaneo, ha sempre promosso il rigore e l’approfondimento scientifico nel suo lavoro, distinguendosi per l’approccio metodico e la dedizione. La sua figura rappresenta un esempio di integrità e dedizione alla ricerca, lasciando un legacy importante nel campo dello studio politico-elettorale e nel dibattito pubblico.

"Una figura di riferimento nel dibattito politico-elettorale, che ha insegnato rigore e ricerca scientifica con il metodo di un padre e non con la ’matita rossa’". Se ne è andato Piergiorgio Corbetta, ex direttore e anima dell’ Istituto Cattaneo, già docente dell’Alma Mater. Una personalità amata e rispettata nel settore, grande amante dello sci e della montagna, appassionato ricercatore e professore rispettato. È morto a causa di una malattia poco dopo aver compiuto 85 anni. Marco Valbruzzi, politologo e già responsabile dell’area politico-elettorale del Cattaneo, uno dei suoi ‘discepoli’, lo ricorda così: "Corbetta è stato il Cattaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Piergiorgio Corbetta. Padre dell’Istituto Cattaneo: "Grande esempio di rigore"

Addio a Piergiorgio Corbetta, maestro della sociologia politica e ex direttore dell’Istituto CattaneoBologna e il mondo accademico italiano si sono profondamente dispiaciuti per la perdita di Piergiorgio Corbetta, eminente sociologo politico e ex direttore dell’Istituto Cattaneo.

Morto Piergiorgio Corbetta, ex direttore del Cattaneo e docente all’Università: “Era esempio di rigore scientifico”È scomparso a 85 anni Piergiorgio Corbetta, ex direttore dell’Istituto Cattaneo e docente dell’Università di Bologna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Morto Piergiorgio Corbetta, ex direttore del Cattaneo e docente all’Università: “Esempio di rigore scientifico” - Lutto a Bologna: addio a una figura di rilievo e di spicco nell’ambito del dibattito politico- msn.com

Addio a Piergiorgio Corbetta, maestro della sociologia politica e dell’Istituto Cattaneo x.com

ADDIO A DON PIERGIORGIO MURARI Nel giorno della nascita del Signore è morto, all’età di 89 anni, don Piergiorgio Murari. I funerali saranno celebrati oggi, martedì 30 dicembre nel Santuario San Giovanni Calabria. Seguirà la sepoltura nel Cimitero Abbaz - facebook.com facebook