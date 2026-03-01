L’Adamant dura due tempi Poi Latina cambia marcia

Nel match tra Adamant Ferrara e Benacquista Latina, la squadra ospite ha concluso la partita con un punteggio di 84 a 78, dopo aver dominato gli ultimi quarti. La partita si è disputata su due tempi, con le squadre che sono state in equilibrio fino a metà gara. I giocatori principali di Latina hanno contribuito con diversi punti, mentre Ferrara ha schierato vari singoli con punteggi più distribuiti.

Adamant Ferrara 78 Benacquista Latina 84 ADAMANT: Motta ne, Bellini ne, Sackey 10, Renzi 8, Gatti 6, Pierotti 5, Tio 23, Solaroli, Pampolini ne, Marchini 15, Casagrande 3, Caiazza 8. All. Sacco. BENACQUISTA LATINA: Maiga, Chiti 6, Di Emidio 8, Sacchetti 15, Nwohuocha 9, Cipolla 6, Pastore 16, Palombo, Bakovic 15, Giombini 9, Taddeo. All. Gramenzi. Parziali: 22-17; 49-41; 60-64. Dura venti minuti la partita dell'Adamant contro Latina, troppo poco per pensare di portare a casa i due punti contro una squadra che nel secondo tempo ha cambiato marcia, lasciando le briciole a una Ferrara ancora una volta Tio dipendente, ma che ha avuto pochissimo dai vari Pierotti, Solaroli, Casagrande e Renzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L'Adamant dura due tempi. Poi Latina cambia marcia