La Pielle Livorno ha battuto l’Adamant Ferrara con il punteggio di 94-79, dopo una prima frazione equilibrata. La squadra ospite ha lottato per due tempi, ma alla fine ha dovuto arrendersi alla capolista. I risultati evidenziano le performance di vari giocatori, con un andamento complessivo che conferma la superiorità della Pielle nel corso della partita.

Pielle Livorno 94 Adamant Ferrara 79 PIELLE: Ebeling 12, Kouassi 6, Mennella 7, Alibegovic 2, Leonzio 22, Venucci 3, Gabrovsek 19, Bonacini 4, Klyuchnyk 9, Virant ne, Lucarelli 10. All. Turchetto. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Bellini, Sackey 9, Pellicano 5, Renzi 15, Pierotti 18, Tio 14, Solaroli 2, Marchini 10, Casagrande 6, Caiazza ne. All. Benedetto. Parziali: 27-18; 47-40; 77-64. Si sapeva che l’impresa sarebbe stata ai limiti dell’impossibile, l’Adamant ci ha provato ma la forza della Pielle è uscita fuori presto, e la gara ha avuto un solo padrone sin dai primi minuti. Al Pala Macchia Ferrara si è trovata sempre ad inseguire, reggendo per due quarti prima di uscire dalla partita in avvio di terza frazione, quando un incontenibile Leonzio ha indirizzato definitivamente la sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Adamant si arrende. In partita per due tempi, poi cade con la capolista

