Basket l' Adamant dura mezz' ora poi crolla a Faenza 89-81 | terzo ko consecutivo

L’Adamant affronta Faenza nel match di basket, mantenendo la leadership per gran parte dell'incontro. Tuttavia, nel terzo quarto il team crolla, lasciando spazio alla rimonta avversaria. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra cerca di rimettersi in carreggiata, ma il calo finale compromette il risultato, portando a un ko per 89-81.

© Ferraratoday.it - Basket, l'Adamant dura mezz'ora poi crolla a Faenza (89-81): terzo ko consecutivo L’Adamant dura trenta minuti al Pala Cattani di Faenza, conduce per lunga parte del match ma crolla nell’ultimo quarto, dove sono mancate energia ed attitudine difensiva. E così i 31 punti subiti nei dieci minuti decisivi sono risultati fatali per la sconfitta in terra romagnola: la terza. Ferraratoday.it Basket serie B. Adamant a Faenza per riscattarsi. Serve uno step in più da tutti - Dopo la sconfitta in volata per mano della Luiss, l’ Adamant torna in campo nel tardo pomeriggio (ore 18) al Pala Cattani di Faenza per affrontare i padroni di casa in una gara difficile ma non imposs ... msn.com

"Adamant, niente panico». Santiago: "Momento duro, ma sono certo che passerà» - La guardia argentina: "Vivo un periodo difficile nella mia vita personale e le prestazioni ne stanno risentendo. msn.com

BASKET. UN ADAMANT DA APPLAUSI, CEDE NEL FINALE ALLA CORAZZATA LUISS ROMA. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/basket-un-adamant-da-applausi-cede-nel-finale-alla-corazzata-luiss-roma/ - facebook.com facebook

Basket, l'Adamant se la gioca con Roma poi cede nel finale: arriva l'ottava sconfitta x.com