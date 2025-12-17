Per le festività natalizie visite guidate e laboratori tra Museo Riso e Salinas Chiostro dei benedettini e Palazzo Steri
Durante le festività natalizie, musei e siti storici di Palermo offrono visite guidate, laboratori e degustazioni per adulti e bambini. Da Palazzo Steri al Museo Riso, passando per Salinas e Monreale, le proposte di CoopCulture arricchiscono il calendario degli eventi, invitando i visitatori a scoprire le bellezze della città in un clima di festa e cultura.
Visite guidate, laboratori, degustazioni. Da Palazzo Bonocore a Palazzo Steri, dal Museo Riso al Salinas fino al complesso monumentale di Monreale: arrivano le feste e questi luoghi sono pronti ad accogliere bambini e visitatori grazie alle proposte di CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
