In occasione del 800º anniversario della morte di San Francesco, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi portano in scena ad Assisi uno spettacolo che celebra l’attualità e l’universalità del messaggio del santo, evidenziando come i suoi insegnamenti sulla pace, il rispetto e la cura della creazione siano ancora più vivi e necessari oggi.

© Quotidiano.net - "Francesco è più vivo che mai". Cazzullo e Branduardi ad Assisi

"L’insegnamento di Francesco è più vivo che mai, anche se resta inascoltato: lui predicava la pace e noi facciamo le guerre, lui amava tutte le creature e noi distruggiamo la creazione con inquinamento e allevamenti intensivi, lui chiedeva rispetto e dignità per tutti e noi calpestiamo i deboli e le donne", spiega Aldo Cazzullo al debutto ad Assisi di Francesco, il nuovo spettacolo teatrale del giornalista e scrittore con Angelo Branduardi, che celebra l’universalità e l’attualità della figura del santo a 800 anni dalla sua morte. La prima si è tenuta nella Basilica di San Francesco, tra gli affreschi di Giotto, per 800 spettatori (tra il pubblico anche Jovanotti). Quotidiano.net

Leggi anche: Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presentano "Francesco" ad Assisi

Leggi anche: "Francesco", Cazzullo e Branduardi raccontano in musica e parole il santo di Assisi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cazzullo con Branduardi raccontano San Francesco tra parole e musica: «Il suo insegnamento è vivo, ma è inascoltato» x.com

Ai microfoni con Francesco De Vivo e Pina Mosca - De Vivo Realty @devivo_realty @fra_devivo @pina_mosca #storieitaliane #eccellenzeitaliane #latuavoceinradio #storytimeofficial #evoluzioneradio #lavoro #business #storytime #canaleitalia #radio #p - facebook.com facebook