La galleria del monte Piazzo si sta lentamente spostando verso il lago di Como, tra Lecco e Colico. I lavori di messa in sicurezza finiranno solo dopo le Olimpiadi, ma non sono abbastanza per fermare il rischio di isolamento della Valtellina. La situazione resta critica e preoccupante da mesi.

LECCO – La galleria del monte Piazzo, che scivola inesorabilmente in quel ramo del lago di Como compreso tra Lecco e Colico, costituisce una minaccia incombente per la Valtellina. Se crollerà fino a diventare impraticabile, il traffico lungo la statale 36 che porta da Milano e Como fino a Sondrio, e quindi verso le montagne, verrà interrotto. Non si tratta di un’eventualità, ma ormai di una certezza, anche se il fine vita della strada più frequentata della Lombardia, con un traffico di 80mila veicoli al giorno, è fissato a una quindicina di anni. Una sorte ineluttabile? La domanda è ancora più stridente se si pensa che per le Olimpiadi invernali 2026 ci si è limitati a un maquillage, che per quanto impegnativo e costoso è servito solo a tamponare parzialmente la situazione per evitare guai peggiori durante il passaggio di pubblico, atleti e tecnici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La galleria che scivola nel lago e rischia di isolare la Valtellina: i lavori finiranno dopo le Olimpiadi, ma non saranno risolutivi

Approfondimenti su Valtellina Minaccia

Un incidente sul lungolago di Como ha coinvolto un uomo di 63 anni, Salvatore Samale, che ha rischiato la vita per salvare un altro.

La galleria Vinci sull’A14 rimane chiusa da settimane dopo l’incendio che l’ha danneggiata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Valtellina Minaccia

Argomenti discussi: Fiamme sul tir a gas, paura nella galleria della 36: il serbatoio perdeva; Con Fabiola Naldi e Armando Lulaj la città è performance; Respira, scioglie e ritorna. Il progetto inedito di William Kentridge al MAXXI di Roma; Tutto quello che sappiamo su Bomberman remake.

Sono orgogliosa di collaborare con questa nuova meravigliosa galleria che nasce dalla passione e l'amore per l'arte di Francesco ed Anna. La prima in Valtellina. - facebook.com facebook

Copertura telefonica nelle gallerie della Valtellina, Snider: Un passo avanti per sicurezza e connettività x.com