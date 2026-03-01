La treccia mòchena è un dolce tradizionale della Valle del Fersina, nel Trentino orientale. Viene preparata con ingredienti semplici e si caratterizza per la sua forma intrecciata. La ricetta ha radici profonde in questa zona montuosa, dove il torrente Fersina attraversa paesaggi di larici e abeti rossi. Questa specialità si tramanda di generazione in generazione nel territorio.

Nel cuore del Trentino orientale, dove il torrente Fersina disegna sinuosi percorsi tra i larici e gli abeti rossi del Lagorai, sorge una valle dall’identità antica e sfaccettata. È qui, nella Valle dei Mòcheni – conosciuta anche come Bersntol in lingua mòchena o Fersental in tedesco – che negli anni Novanta prende forma un dolce destinato a diventare simbolo gastronomico di un territorio: la treccia mòchena. La sua storia, però, è tutt’altro che convenzionale. Non si tratta infatti di una ricetta tramandata di generazione in generazione, né compare nei ricettari antichi della valle. La treccia mòchena fu creata negli anni Novanta dal panificio Osler di Canezza, su idea di Sergio Osler, che sperimentò per primo questa soffice treccia di pasta lievitata ripiena di crema pasticcera e confettura di mirtilli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

La treccia mòchena: un dolce nato tra le montagne della Valle del Fersina

