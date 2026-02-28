Firenze via San Gallo | manifestazione dei residenti per salvare la città Contro il cubo con piscina

Stamattina a Firenze, in via San Gallo, un gruppo di residenti si è radunato per protestare contro la costruzione di un edificio chiamato “il cubo con piscina”. I cittadini, riuniti nell’associazione “Salviamo Firenze per viverci”, hanno manifestato per esprimere il loro dissenso riguardo a questa iniziativa edilizia. La protesta si è svolta davanti al cantiere interessato dall’intervento.

FIRENZE – Manifestazione dei cittadini riuniti in "Salviamo Firenze per viverci", stamani 28 febbraio 2026 in via San Gallo. Sotto il cartello "siamo una città, non siamo un cubo con piscina" hanno voluto richiamare l'amministrazione comunale a rispettare il vero volto di Firenze.

Firenze preda del “cubo nero”. Budini Gattai parla della città dei mangifici e dei finti studentatiFIRENZE – “La città che si sta delineando rischia di essere un ostacolo alla vita”, “la vicenda del Cubo apre una frattura.

