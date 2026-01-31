Sant’Agata tour guidati nelle chiese agatine di Catania per beneficenza

La settima commissione del Comune di Catania ha organizzato una serie di visite guidate nelle chiese agatine per raccogliere fondi a favore della beneficenza. L’iniziativa, chiamata “Percorsi di Fede e Storia”, coinvolge anche l’Associazione Guide Turistiche della città. Gli appuntamenti, pensati sia per far conoscere il patrimonio religioso e storico di Catania, siano anche un modo per sostenere chi ha bisogno. La partecipazione è aperta a tutti e punta a unire cultura e solidarietà in modo semplice e diretto.

La Settima Commissione Consiliare del Comune di Catania ha promosso 'iniziativa solidale e culturale "Percorsi di Fede e Storia", realizzata in collaborazione con l'Associazione Guide Turistiche di Catania, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, religioso e culturale della città, unendo la promozione del territorio a un concreto gesto di solidarietà. Il progetto prevede l'organizzazione di tre percorsi guidati che si svolgeranno dall'1 al 13 febbraio e che accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi più significativi legati alla Santa Patrona Sant'Agata, attraverso il suggestivo trittico delle chiese agatine Sant'Agata alla Fornace, Sant'Agata al Carcere e Sant'Agata La Vetere, fino alla Cattedrale di Sant'Agata, cuore spirituale della città.

