Da settimane si susseguono tensioni tra le parti coinvolte nella vicenda del mattatoio, con continui aggiornamenti e cambi di fronte. La struttura, ritenuta da alcuni insostituibile, sta per chiudere i battenti entro la fine del mese, dopo un lungo braccio di ferro che ha coinvolto diverse decisioni e dichiarazioni. La chiusura sembra ormai imminente, con le ultime certezze che si fanno sempre più chiare.

"Un tira e molla estenuante, ogni settimana un colpo di scena sul mattatoio. Ora il colpo di grazia della chiusura a fine mese. E noi, quando ci sarà lo stop al servizio, non sappiamo a chi rivolgerci per la macellazione". Simona Vincenzetti, al timone dell’agriturismo "Il Confine" tra Treia, Cingoli e Appignano, e di un’azienda di allevamento e trasformazione con maiali, vitelli e capre, si dice preoccupata per lo scenario. E come lei anche altri colleghi. Da ieri sull’ingresso del mattatoio di Villa Potenza è affisso un cartello che annuncia la chiusura del 31 marzo. Nei prossimi giorni il Cozoma, consorzio che gestisce la struttura da oltre vent’anni, andrà dal notaio per iniziare la fase di liquidazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La telenovela del mattatoio: "Per noi sarà un colpo di grazia. Quella struttura è imbattibile"

La telenovela mattatoio. Il Cozoma getta la spugna, a fine marzo la chiusuraLa mancata copertura della perdita spinge la società alla liquidazione. Il 30 ultimo giorno di macellazione, il 31 scatterà lo stop al servizio. msn.com

Mattatoio, colpo di scena: aggiudicazione revocataMACERATA - Sindaco Parcaroli: La sentenza del Tribunale mette fine alle polemiche. Ora pensiamo al rilancio della struttura Una svolta giudiziaria importante nella complessa vicenda dell’ex mattatoi ... youtvrs.it

