Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo quest’oggi. Il centrocampista turco, rifattosi male con la Juve (affaticamento al quadricipite) è da considerare completamente recuperato e arruolabile da Chivu per Inter-Genoa in programma sabato sera a San Siro. L’assenza del numero 20 si è sentita soprattutto ieri sera, idem all’andata, contro il Bodo Glimt. Nonostante l’esplosione di Zielinski, il quale fin qui lo ha sempre sostituito alla grande, il classe ’94 rimane un giocatore insostituibile sotto tanti punti di vista. Pensiamo anche solo alla sua pericolosità sui calci piazzati, o nelle conclusioni dal limite dell’area. In queste ore il nome di Calhanoglu è tornato alla ribalta soprattutto in chiave mercato, vedi le dichiarazioni rilasciate a ‘La Gazzetta dello Sport’ dal vicepresidente del Galatasaray a poche ore dal playoff di ritorno con la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Riparte la telenovela Calhanoglu: “Un altro tentativo, verrà da noi”

Leggi anche:

Telenovela Catania-Trapani, altro rinvio: ecco quando si giocherà

Infortuni Inter, parla Chivu: «Darmian verrà in Supercoppa. E Calhanoglu…»