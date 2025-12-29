Via Geraci tra piste ciclabili e parcheggi al centro | la lettera di un cittadino al sindaco Basile sulla mobilità sperimentale di Messina
Un cittadino di Messina commenta la recente riorganizzazione di via Geraci, che ha introdotto piste ciclabili e parcheggi al centro. Nella sua lettera al sindaco Federico Basile, l’autore condivide le proprie osservazioni sulla sperimentazione della mobilità sostenibile in questa zona, evidenziando l’impatto sulle abitudini quotidiane e sulla viabilità. Un'analisi sobria e diretta di un cambiamento che interessa cittadini e mobilità cittadina.
Egregio Sig. Sindaco dott. Federico Basile,Le scrivo da semplice cittadino, automobilista occasionale, pedone distratto e ciclista volenteroso, dopo aver “testato sul campo” la nuova configurazione di via Geraci, frutto dell’ultima interpretazione locale di mobilità sostenibile.Confesso che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Via Geraci, tra piste ciclabili e parcheggi al centro: la lettera di un cittadino al sindaco Basile sulla mobilità “sperimentale” di Messina.
