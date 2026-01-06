Una Bari per passeggiare tra nuove e rinnovate aree pedonali Come cambierà la città nel 2026

Nel 2026, Bari si appresta a trasformarsi con la riqualificazione di tre zone chiave, puntando su aree pedonali più ampie e rinnovate. Questo intervento mira a migliorare la qualità degli spazi urbani, favorendo la mobilità sostenibile e creando ambienti più accoglienti per residenti, commercianti e visitatori. La città si prepara a un nuovo volto, volto alla valorizzazione del centro e delle sue opportunità.

Il 2026 a Bari dovrebbe portare, salvo sorprese, alla riqualificazione di tre importanti zone della città, attraverso una rigenerazione in chiave pedonale con spazi sempre più a misura di residenti, attività commerciali e turisti. I cantieri del restyling di via Argiro, del rifacimento di piazza. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Una Bari per passeggiare tra nuove e rinnovate aree pedonali. Come cambierà la città nel 2026 Leggi anche: Nuove aree pedonali, parte la sperimentazione a Santo Spirito e Palese Leggi anche: Tra percorsi storici e aree turistiche, come cambierà la Vallata del Santerno Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bari, per la gestione dello stadio San Nicola pronta la strada delle nuove regole - Al lavoro per dare mandato alla giunta di rinnovare i termini della convenzione in scadenza a maggio 2026 BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it 118 Asl Bari. Arrivano 55 nuove ambulanze, 462 operatori assunti a tempo indeterminato - Il presidente della Regione Emiliano: “Abbiamo fatto una rivoluzione e oggi abbiamo il 118 migliore d’Italia”. quotidianosanita.it EPIFANIA A NAPOLI POSTI LIMITATI E PASSEGGIATA ALL IKEA E BARI BLU - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.