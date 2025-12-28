È morta Brigitte Bardot | aveva 91 anni L’annuncio della sua Fondazione | Una star che scelse di abbandonare la carriera per dedicare la sua vita alla tutela degli animali

È deceduta all'età di 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice francese. La sua fondazione ha confermato la morte, ricordandola come una figura di fama mondiale che, dopo aver raggiunto il successo nel cinema, aveva scelto di dedicare la propria vita alla tutela degli animali. La sua decisione di abbandonare la carriera artistica per impegnarsi attivamente in cause animaliste è stata riconosciuta come un suo importante contributo anche oltre il mondo dello spettacolo.

E' morta Brigitte Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordando Bardot come "una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione". Non sono stati resi noti il luogo e l'ora del decesso. Bardot era diventata celebre a livello internazionale con il film Piace a troppi (Et Dieu. créa la femme) del 1956 e aveva recitato in circa 50 altri film prima di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla difesa dei diritti degli animali, diventando una figura simbolo del cinema francese e un'icona culturale globale.

“Brigitte Bardot è morta”. Ma la diva 91enne sbugiarda la bufala su X: “Chi è quell’imbecille?” - Parigi, 23 ottobre 2025 – Ieri sera sulla piattaforma X è esplosa una notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo: “L’icona del cinema francese, Brigitte Bardot, è morta”. quotidiano.net

Brigitte Bardot è morta? La diva smentisce la fake news: «Non ho intenzione di congedarmi» - Tutto è partito da Aqababe, nome d’arte del 27enne Aniss Zitouni, influencer francese seguito da oltre un milione di persone. iodonna.it

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Brigitte Bardot. Lo riportano i media. La star francese, ricoverata da tempo, aveva 91 anni #brigittebardot x.com

