Iran Trump | Nessuno mi ha convinto a non attaccare E ringrazia Teheran per aver annullato le esecuzioni

Donald Trump ha dichiarato di aver deciso autonomamente di non attaccare l’Iran, affermando che nessuno lo abbia convinto a farlo. La sua comunicazione arriva mentre ringrazia Teheran per aver annullato le esecuzioni capitali. La sua posizione evidenzia un’auto-realizzazione sulla decisione militare e sottolinea il contesto di tensione tra Stati Uniti e Iran.

“Nessuno mi ha convinto. Mi sono convinto da solo”. Così Donald Trump parlando con giornalisti alla Casa Bianca del mancato intervento in Iran prima di partire per la Florida. Focus delle domande il ruolo degli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno svolto nei giorni scorsi un ruolo di mediazione per cercare una soluzione diplomatica alla crisi iraniana nel corso della feroce repressione del regime di Teheran. Il presidente americano ha detto di essersi “convinto” a rimandare l’azione militare contro l’Iran, in parte perché Teheran ha dichiarato di voler annullare le esecuzioni programmate dei manifestanti incarcerati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iran, Trump: “Nessuno mi ha convinto a non attaccare”. E ringrazia Teheran per aver annullato le esecuzioni Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Teheran: “Trump ci ha informati che non attaccherà”, Casa Bianca: “Fermate 800 esecuzioni, monitoriamo” Leggi anche: Iran, Trump: «Mi sono convinto da solo a non attaccare». Il figlio dello Scià: «Pronto a tornare». Continua il blackout informativo – La diretta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Arabia Saudita, Qatar e Oman avrebbero convinto Trump a dare una possibilità all’Iran; Iran, cronaca di un blitz interrotto. «I paesi arabi hanno convinto Trump a fermarsi»; Diversi alleati mediorientali degli Stati Uniti contrari all’intervento in Iran; Ma quale cambio di regime?. Iran, Trump: "Mi sono convinto da solo a non attaccare" - Lo ha detto il presidente Trump riguardo alla decisione di rinunciare a un'azione militare contro ... stream24.ilsole24ore.com

TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «IRAN, NESSUNO HA CERCATO DI DISSUADERMI DALL’ATTACCARE» - US President Donald Trump has said no one tried to convince him not to strike Iran, he did it himself. agenziagiornalisticaopinione.it

Iran, Pahlavi: «Tornerò, sono l'unico che può garantire la transizione». Trump: «Mi sono convinto da solo a non attaccare» - L'escalation militare tra Iran e Stati Uniti registra un rallentamento, almeno in apparenza. leggo.it

Trump dopo il Venezuela minaccia Colombia, Cuba e Messico: Abbiamo bisogno della Groenlandia

Gli Stati Uniti attaccheranno l’Iran Negli ultimi giorni la tensione sembra essersi allentata, almeno temporaneamente, ma l’opzione militare resta ancora sul tavolo. Trump ha dichiarato di aver ricevuto informazioni secondo cui le uccisioni di manifestanti in Ira - facebook.com facebook

#Tg2000, #16gennaio 2026 - ore 12 #Iran #IranProtests #Teheran #Khamenei #Trump #Gaza #Israele #Netanyahu #Russia #Ucraina #Meloni #Tokyo #garanteprivacy #Istat #Anguillara #sigarette #audiolibri #TV2000 @tg2000it x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.