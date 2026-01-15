Arabia Saudita Qatar e Oman avrebbero convinto Trump a dare una possibilità all’Iran

Arabia Saudita, Qatar e Oman hanno interpellato il governo degli Stati Uniti, chiedendo di evitare un intervento militare immediato contro l’Iran. Le nazioni del Golfo hanno sottolineato le possibili conseguenze negative per la stabilità regionale, cercando di persuadere Trump a considerare soluzioni diplomatiche. Questa iniziativa segna un passo importante nelle dinamiche di sicurezza e relazioni internazionali nella regione.

L'Arabia Saudita, il Qatar e l'Oman si sono attivati per convincere il presidente statunitense Donald Trump a evitare un attacco immediato all'Iran, mettendolo in guardia da "gravi ripercussioni per la regione". 

Trump promette aiuto ai manifestanti in Iran e altre notizie interessanti; Iran, pressing dei Paesi arabi per evitare l'intervento: i timori per il mercato del petrolio e l'instabilità regionale; Piedi per Teheran | Perché i Paesi del Golfo non vogliono un intervento americano in Iran; I possibili obiettivi di un intervento Usa in Iran. La Farnesina: fuori gli italiani dal Paese.

Trump promette aiuto ai manifestanti in Iran e altre notizie interessanti - Arabia Saudita, Qatar e Oman stanno esortando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a evitare un intervento militare diretto in Iran a sostegno delle rivolte. limesonline.com

Arabia Saudita-Qatar: vertice per rafforzare la cooperazione sui media tra i 2 paesi - Dosari, e il presidente della Qatar Media Corporation, Sheikh Hamad bin Thamer, hanno discusso in un vertice a Riad dei modi per rafforzare la cooperazione ... blitzquotidiano.it

Arabia Saudita, Oman e Qatar cercano di prendere le distanze dall’azione degli Stati Uniti temendo perturbazioni del mercato petrolifero e l’instabilità regionale facebook

+++Accordi di #Abramo a forte rischio. Strappo tra le potenze del #Golfo Ancora nessuna conferma ufficiale ma l'Arabia #Saudita sta abbandonando i piani di normalizzazione con #Israele, inclusi gli Accordi di Abramo. Stringe invece legami con Turchia (in gu x.com

