Degrado sulla spiaggia del lungomare la segnalazione di una cittadina

Una cittadina ha segnalato presenza di degrado sulla spiaggia del lungomare, sollevando preoccupazioni sulla pulizia e il rispetto dell’area. La segnalazione, condivisa nel gruppo Facebook “Città Di Reggio Calabria”, invita a un’attenzione maggiore per preservare il decoro del territorio e garantire un ambiente più pulito e sicuro per tutti i cittadini.

Degrado sulla spiaggia del lungomare. È quanto segnala Misslady Francy sul gruppo Facebook "Città Di Reggio Calabria: alla Vs. cortese attenzione"."Ecco cosa si offre dal mese di Settembre a chi passeggia sul Lungomare di Reggio Calabria. Il "Degrado" avanza fino a raggiungere il mare dello.

