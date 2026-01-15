Omicidio Nada Cella la cugina | Dopo 30 anni è un processo che non pensavamo mai di avere
Dopo oltre trent'anni, si apre un nuovo capitolo nel caso dell'omicidio di Nada Cella. La cugina, commentando il processo in corso, descrive un’attesa insolita e complessa, frutto di un percorso giudiziario che non si aspettava di dover affrontare così a lungo. Questa vicenda rappresenta un momento importante di giustizia e riflessione per tutte le persone coinvolte.
“È un’attesa strana, dopo trent’anni ci troviamo a un processo che mai avremmo pensato di avere: è un’attesa più lunga del previsto e comprendo benissimo che sia un lavoro non semplice”. Lo dice Silvia Cella, la cugina di Nada, l’unica tra i familiari della 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996 che si trova in tribunale a Genova in attesa della sentenza di primo grado sul delitto. “Gli anni sono tanti, noi abbiamo bisogno di sapere la verità “. L’ex insegnante Annalucia Cecere è imputata per omicidio aggravato, mentre Marco Soracco, commercialista titolare dello studio in cui la vittima lavorava, è accusato di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco - La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. leggo.it
Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere colpevole: condannata a 24 anni, 2 anni a Marco Soracco - Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella avvenuta a Chiavari nel 1996. primocanale.it
Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco - La Corte d’Assise di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado per l’omicidio di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari ... fanpage.it
