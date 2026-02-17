I prestiti alle famiglie Chiesti 11.500 euro all’anno Servono a sanità e viaggi

Un terzo dei prestiti chiesti dagli umbri fa riferimento a spese mediche, viaggi, acquisti imprevisti (la cosiddetta " liquidità "). Quasi la metà delle richieste totali è fatta invece sul quinto dello stipendio, mentre il resto è da " consolidamento " cioè prestiti che permettono di estinguere un debito tutto insieme. E’ quanto emerge dai dati dell’ Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, secondo cui, appunto, in cima alle finalità di finanziamento più popolari in Umbria nel 2025 si trova la liquidità, che assorbe il 31,0% del totale delle richieste. Per quanto riguarda gli importi richiesti per prestiti personali nel corso del 2025, nella regione si osserva un aumento di 900 euro rispetto al 2024, con la cifra che sale da una media di 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Toscana registra un calo del 2,3% dei prestiti alle imprese in un anno, una diminuzione che sorprende rispetto alla tendenza nazionale.

