Il Forlì si presenta a Pesaro deciso a ripartire. Dopo il turno di riposo e con una squadra rinnovata da molte nuove acquisizioni, i biancorossi vogliono lasciare alle spalle le difficoltà e tornare subito a vincere. La partita al ‘Tonino Benelli’ rappresenta un’occasione importante per dimostrare di aver superato gli errori passati e di essere pronti a riprendere il cammino.

Sotto i riflettori del ‘Tonino Benelli’, il Forlì vuole rinascere. Osservato il turno di riposo e trasfigurati da una massiva campagna acquisti, i biancorossi muovono su Pesaro (20.30, diretta Sky Sport Arena e 252) a caccia della scintilla per riaccendere il campionato e dare un calcio alla crisi. Sono tempi grami, infatti, per la banda Miramari (5 punti nelle ultime 11 e una media da prefisso telefonico), che non imbrocca la vittoria dal lontano 13 dicembre: 4-2 contro un Carpi votato al tafazzismo. All’ombra della Palla di Pomodoro, cerca invece conferme la Vis per vendicare l’affronto dell’andata (ko 3-1) e lanciare l’Opa sui playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ‘nuovo’ Forlì ci prova a Pesaro: "Pronti a ripartire, basta ingenuità"

