La Carrarese ci prova ma alla fine passa la Sampdoria | a Marassi finisce 3-2
Genova, 7 dicembre 2025 – Una partita in cui succede un po’ di tutto e che alla fine vede la Sampdoria portare a casa i tre punti: 3-2 al fischio finale. Nonostante la Carrarese ci abbia provato, passando tra l’altro per prima in vantaggio con Abiuso. La squadra di Calabro sembra nella serata giusta in uno stadio certamente non semplice come quello di Marassi. Un botta e risposta continuo, con Coda che pareggia per la Samp e con Abiuso che riporta la Carrarese in vantaggio 1-2. Il tifo blucerchiato contesta. Forte la contestazione del tifo blucerchiato, in una fase storica non semplice per la Sampdoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
