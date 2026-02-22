Sammaurese di scena a Senigallia Oggi servirà una bella impresa

La Sammaurese gioca a Senigallia per cercare una vittoria importante. La squadra ha bisogno di punti per migliorare la classifica e affronta una trasferta difficile contro una squadra in buona forma. I giallorossi puntano a sbloccare il risultato e conquistare tre punti che potrebbero fare la differenza. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il massimo. La sfida si prospetta intensa fino all’ultimo minuto.

Non c’è bisogno di ripetete per l’ennesima volta che per la Sammaurese è fondamentale vincere, che servono i tre punti, ormai è chiaro che lungo questo sentiero stretto e impervio che i giallorossi devono percorrere per arrivare all’obiettivo ci sono mille difficoltà tutte da superare. Oggi a Senigallia contro un avversario che in classifica ha ventuno punti in più e che può giustamente sperare di agganciare la zona playoff servirà una prestazione di alto livello. Dal punto di vista offensivo, magari come quella vista sette giorni fa, dal punto di vista difensivo però non sarà perdonata nemmeno la più piccola sbavatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

