I biancoverdi ultimi da soli dopo il ko con la Sammaurese E domenica arriva un Teramo in corsa per la promozione diretta Castelfidardo un inizio d’anno da dimenticare

Il Castelfidardo affronta un momento difficile, dopo l’ultimo ko contro la Sammaurese, lasciandosi alle spalle una serie di risultati negativi. Con l’arrivo del Teramo, in piena corsa promozione, la squadra si trova a dover affrontare una sfida complessa per invertire il trend e risalire la classifica. Un inizio d’anno difficile, che richiede attenzione e determinazione per ritrovare fiducia e stabilità.

