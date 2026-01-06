I biancoverdi ultimi da soli dopo il ko con la Sammaurese E domenica arriva un Teramo in corsa per la promozione diretta Castelfidardo un inizio d’anno da dimenticare
Il Castelfidardo affronta un momento difficile, dopo l’ultimo ko contro la Sammaurese, lasciandosi alle spalle una serie di risultati negativi. Con l’arrivo del Teramo, in piena corsa promozione, la squadra si trova a dover affrontare una sfida complessa per invertire il trend e risalire la classifica. Un inizio d’anno difficile, che richiede attenzione e determinazione per ritrovare fiducia e stabilità.
Adesso la salita per il Castelfidardo si fa davvero ripida. L’anno nuovo si apre come si era chiuso il vecchio: con una sconfitta. Ma va ancora peggio alla squadra del presidente Costantino Sarnari che si ritrova - dopo il ko alla prima del girone di ritorno e del 2026 subito due giorni fa a San Mauro Pascoli - ultima da sola. Quella scomoda posizione che era stata abbandonata circa un mese fa, dopo il pareggio interno contro il Giulianova che aveva permesso di agguantare proprio la Sammaurese. Di sicuro non un buon viatico per il cammino futuro alla ricerca di una salvezza sempre più difficile da conquistare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
