Due offerte per l’acquisto dell’ex Ilva Bedrock e Flacks

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due offerte sono state presentate per l'acquisto dell'ex Ilva, con protagonisti Bedrock e Flacks. La vicenda riguarda il futuro dello stabilimento siderurgico e le prospettive di rilancio e sviluppo industriale. Le proposte rappresentano un passo importante nella trattativa per la gestione della vasta area industriale.

L'articolo Due offerte per l’acquisto dell’ex Ilva Bedrock e Flacks proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it

due offerte per l8217acquisto dell8217ex ilva bedrock e flacks

© Noinotizie.it - Due offerte per l’acquisto dell’ex Ilva Bedrock e Flacks