Due offerte per l’acquisto dell’ex Ilva Bedrock e Flacks

Due offerte sono state presentate per l'acquisto dell'ex Ilva, con protagonisti Bedrock e Flacks. La vicenda riguarda il futuro dello stabilimento siderurgico e le prospettive di rilancio e sviluppo industriale. Le proposte rappresentano un passo importante nella trattativa per la gestione della vasta area industriale.

