Ex Ilva offerta d’acquisto di Flacks Group

Il fondo statunitense Flacks Group ha presentato un'offerta d’acquisto per l’ex Ilva, proponendo un euro come prezzo di acquisto e prevedendo importanti investimenti nell’acciaieria. La proposta mira a rilanciare lo stabilimento e a garantire nuovi sviluppi nel settore siderurgico italiano.

Ex Ilva, il fondo statunitense Flacks Group offre un euro per rilevare l'acciaieria e prevede investimenti. Michael Flacks: "Questo è un gruppo unico. Non si può costruire un'acciaieria così grande da zero, né portarla dalla Cina".

Gli americani di Flacks Group hanno depositato un'offerta vincolante per l'ex Ilva offrendo 1 euro per rilevare l'acciaieria. Secondo l'intento del gruppo, il governo italiano manterrebbe una quota del 40%, che Flacks acquisterebbe poi in futuro per una cifra co

Ex Ilva, ecco l'offerta dell'americana Flacks: «5 miliardi per risanare gli impianti». Urso apre all'ingresso dello Stato: «Ipotesi realistica»

Ex Ilva: offerta americana, 8500 lavoratori e intervento pubblico di minoranza Sindacati: possibile confronto - I contenuti essenziali: forza lavoro di 8500 dipendenti, intervento pubblico al 40 per cento.

Ex Ilva, due proposte alla scadenza arrivate dagli USA - Intanto a Novi Ligure si scioglie il presidio: diminuiscono gli addetti in cassa integrazione.