La repubblica islamica dopo Khamenei

Dopo l’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema della repubblica islamica dell’Iran, la situazione nel paese e a livello internazionale è diventata più incerta. Khamenei, figura di spicco per milioni di musulmani sciiti, ha ricoperto il ruolo di autorità spirituale e politica per molti anni. La sua scomparsa solleva domande sulla stabilità del governo e sulle reazioni globali, senza che siano stati annunciati immediati successori.

L'uccisione di Ali Khamenei, guida suprema della repubblica islamica dell'Iran e autorità spirituale per milioni di musulmani sciiti al di fuori dei confini iraniani, apre enormi incognite internazionali. Tuttavia, tanto i toni celebrativi di chi festeggia con troppo anticipo la fine della repubblica islamica quanto i toni tragici di chi paventa una deflagrazione globale appaiono al momento prematuri ed eccessivi. Dal punto di vista formale, l'Iran continua ad avere un presidente della repubblica, il moderato Masoud Pezeshkian, eletto nelle presidenziali del luglio 2024. Nonostante l'eliminazione fisica di alcuni esponenti di altissimo livello, il sistema istituzionale della repubblica rimane in piedi.