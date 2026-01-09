Khamenei minaccia i manifestanti | La Repubblica islamica non cederà

Le proteste in Iran, iniziatesi come reazione al crisi economica, si sono intensificate, rappresentando una delle sfide più significative al governo negli ultimi anni. La leadership iraniana ha risposto con fermezza, con il supporto di dichiarazioni ufficiali che sottolineano la volontà di mantenere il controllo e di non cedere alle richieste dei manifestanti. La situazione resta in evoluzione e suscita attenzione a livello internazionale.

La leadership iraniana ha alzato il livello dello scontro con i manifestanti che da oltre dodici giorni scendono in piazza in tutto il Paese, trasformando una protesta nata contro il collasso economico in una delle più serie sfide al potere della Repubblica Islamica negli ultimi anni. In un discorso trasmesso oggi dalla televisione di Stato, la Guida Suprema Ali Khamenei ha segnalato chiaramente che le forze di sicurezza sono pronte a reprimere con durezza le mobilitazioni, mentre dalla platea si levavano cori di " Morte all'America ". Khamenei ha accusato i manifestanti di " rovinare le proprie strade per compiacere il presidente di un altro Paese ", un riferimento diretto a Donald Trump, liquidato come uno degli " arroganti del mondo " con le mani " sporche del sangue degli iraniani ".

Dilagano le proteste in Iran: migliaia in piazza, bloccato internet. Khamenei: "Trump pensi ai problemi del suo paese" - Decini di morti e migliaia di arresti nel paese, sconvolto da oltre 10 giorni di proteste ... today.it

Iran, regime al collasso: i manifestanti controllano piazze e quartieri. Ayatollah pronti alla fuga - Mosca ha evacuato la sua ambasciata in Israele ha fatto allontanare i dipendenti e le famiglie perché teme un’ultima reazione di Teheran ... msn.com

Il regime ha imposto il blocco della rete: oscura le immagini per "insabbiare le brutalità" ma non riesce a fermare le manifestazioni. Finora si contano almeno 45 morti. Trump minaccia ancora, Khamenei: "Si occupi dei problemi degli Usa" - facebook.com facebook

Il regime ha imposto il blocco della rete: oscura le immagini per "insabbiare le brutalità" ma non riesce a fermare le manifestazioni. Finora si contano almeno 45 morti. Trump minaccia ancora, Khamenei: "Si occupi dei problemi degli Usa" x.com

