La Regione Campania negli Stati Uniti | a New York la presentazione della campagna 2026

La Regione Campania ha presentato negli Stati Uniti la campagna promozionale per il 2026 a New York. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti regionali e operatori del settore turistico, che hanno illustrato gli obiettivi e le iniziative previste per promuovere la regione all'estero. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale campano.

La Regione Campania, con l'Assessorato al Turismo, rafforza e sostiene il posizionamento dell'offerta turistica e culturale negli Stati Uniti attraverso i progetti "Valorizzazione del Turismo Enogastronomico", finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, e di comunicazione marketing "Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale ed internazionale – Programmazione 2025". Nel quadro di questa strategia si inserisce la missione istituzionale di New York dove la l'Assessorato al Turismo ha presentato al mercato statunitense un'azione di comunicazione di lungo periodo costruita in partnership con tre grandi compagnie aeree: Delta Airlines, United Airlines e American Airlines, con la collaborazione dell'ENIT sede di NY.