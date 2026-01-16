La Pietà di Giovanni Bellini debutta negli Stati Uniti | il capolavoro del Museo della Città esposto a New York
La Pietà di Giovanni Bellini, proveniente dal Museo della Città, viene esposta per la prima volta negli Stati Uniti presso la Morgan Library & Museum di New York. Un’occasione unica per ammirare un capolavoro della pittura rinascimentale italiana in un contesto internazionale, offrendo al pubblico un’opportunità di approfondimento e riflessione sull’arte di Bellini.
La Pietà di Giovanni Bellini attraversa per la prima volta l’oceano e si mostra nella sua riscoperta intensità espressiva negli spazi della Morgan Library & Museum, nel cuore di New York. È la seconda tappa del viaggio che il capolavoro appartenente al patrimonio del Museo della Città di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
