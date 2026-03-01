La reazione alla Tv israeliana per la morte di Khamenei – Il video

Su alcuni canali della televisione israeliana si osserva una reazione diversa rispetto a quella della Tv di Stato iraniana, che piange a dirotto per l’uccisione di Ali Khamenei. Mentre in Iran si registrano lacrime e commozione, in Israele si nota un tono più distaccato e meno emotivo nei commenti e nelle immagini trasmesse. La differenza di approccio tra le due emittenti è evidente.

Se alla Tv di Stato iraniana si piange a dirotto per l’uccisione di Ali Khamenei, di tutt’altro tenore è la reazione su alcuni canali della televisione israeliana. Dopo l’annuncio della morte della Guida suprema iraniana, a Channel 14 in Israele hanno aperto una trasmissione con canti e balli. A festeggiare senza freni davanti alle telecamere c’era Yinon Magal, già parlamentare della Knesset per The Jewish Home, forza politica conservatrice di centrodestra. Su Channel 14 conduce il talk The Patriots, proprio quello aperto ieri con canti e balli per la morte di Khamenei. Dubai sotto attacco, l’hotel pieno di turisti in fiamme e le esplosioni sull’isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani – Il video Trump annuncia: «L’Ayatollah Khamenei è morto». 🔗 Leggi su Open.online

Alla Tv iraniana danno la morte di Khamenei, il video perfido dei dissidenti diventato virale: cosa fanno mentre lui piange a dirottoLa conferma della morte di Ali Khamanei è arrivata dalla Tv iraniana, con l’annunciatore che fatica a leggere il comunicato sull’uccisione della...

Iran, lacrime in diretta tv per la morte di KhameneiL'uccisione della Guida spirituale iraniana è stata accolta con gioia da chi viveva l'oppressione del regime, ma c'è anche chi è triste e va in...

Iranian regime is on verge of disintegration, collapse: Angry residents lash out at regime forces

Tutti gli aggiornamenti su Khamenei.

Temi più discussi: Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, è stato ucciso; Teheran conferma: Ucciso Khamenei. Nuova ondata di attacchi sull’Iran, missili su Israele e Paesi del Golfo: cosa sta succedendo; Ali Khamenei, il simbolo della repressione iraniana; Attacco all'Iran, 'Khamenei è morto'. Ma Teheran smentisce.

La reazione alla Tv israeliana per la morte di Khamenei – Il videoSe alla Tv di Stato iraniana si piange a dirotto per l’uccisione di Ali Khamenei, di tutt’altro tenore è la reazione su alcuni canali della televisione israeliana. Dopo l’annuncio della morte della Gu ... open.online

La tv di Stato iraniana: Khamenei è morto. Applausi a Teheran. Sull’account X dell’ayatollah: Pace su di luiLa Guida suprema uccisa da un raid israeliano a Teheran. L’annuncio di Trump e Netanyahu, poi la conferma. Il corpo recuperato sotto le macerie. Morti con lui anche figlia, genero, nuora e nipote ... quotidiano.net

Sky tg24. . Circa 300 giovani iraniani, per lo più studenti insieme a loro amici italiani, stanno celebrando "la morte di Khamenei" in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Musica, balli e slogan accompagnano le bandiere iraniane con il leone simbolo dello - facebook.com facebook

#Israele: #Khamenei ucciso a #Teheran in una operazione di precisione #Iran x.com