iran lacrime in diretta tv per la morte di khamenei

In Iran, la notizia della morte dell'ayatollah Khamenei provoca reazioni contrastanti: in alcune aree di Teheran e di altre zone del paese ci sono persone che celebrano l'evento, mentre altre piangono pubblicamente e chiedono giustizia. La notizia viene diffusa in diretta tv, suscitando emozioni diverse tra la popolazione. La situazione crea tensioni evidenti tra chi festeggia e chi piange.

L'uccisione della Guida spirituale iraniana è stata accolta con gioia da chi viveva l'oppressione del regime, ma c'è anche chi è triste e va in piazza per piangere e protestare, gridando vendetta contro Israele e Usa A Teheran ma anche in altre zone dell'Iran c'è chi festeggia per l'uccisione dell'ayatollah Khamenei, ma c'è anche chi piange e chiede vendetta. I dimostranti, esibendo i ritratti della Guida Suprema, hanno chiesto alle forze armate di "vendicare" la sua morte, scandendo slogan come "morte all'America!" e "morte a Israele!", come mostrato in un video diffuso dall'agenzia di stampa Tasnim. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pianto in diretta, il conduttore scoppia in lacrime dopo l’annuncioIl mondo osserva incredulo mentre la televisione di Stato iraniana trasmette immagini inedite e drammatiche: un conduttore televisivo scoppia in singhiozzi ... thesocialpost.it

Tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale su quanto accade in Medio OrienteMigliaia di persone sono scese in piazza a Teheran, scandendo slogan contro Usa e Israele: la folla si è radunata in piazza Enghelab dopo l'annuncio della morte di Khamenei. Per lo più vestiti di nero ... tg.la7.it

