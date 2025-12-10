Ho beccato la mia ragazza a letto con un attore porno Ha detto che era per una ricerca che ci renderà ricchi | lo sfogo disperato di un fidanzato tradito

Un fidanzato sconvolto condivide la sua storia di tradimento e inganno: ha scoperto la ragazza a letto con un attore porno, convinto che fosse per una ricerca che avrebbe portato loro ricchezza. Nella sua lettera all’esperta dei sentimenti del Daily Star, racconta il suo dolore e la delusione di un rapporto messo alla prova.

Un fidanzato tradito ha scritto disperato all’esperta dei sentimenti del Daily Star, Jane O’Gorman. Nella mail che è stata recapitata alla rubrica “Dear Jane”, l’anonimo sfortunato ha raccontato la sua incredibile vicenda: “La prima volta che ho beccato la mia ragazza a letto con un altro ragazzo, mi ha detto che era stato un errore e che le dispiaceva. L’ho perdonata”. Ma il “caso” si è ripetuto: “ La seconda volta ha annunciato che non le dispiaceva perché stava semplicemente iniziando una ‘ricerca’. Ha spiegato che aveva intenzione di lasciare il suo lavoro d’ufficio e diventare una ‘studiosa del sesso online'”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it