Per la fine dell’anno la domanda giusta da farsi è | cos’ho imparato a lasciare andare?

Per concludere l’anno con consapevolezza, è utile chiedersi: cosa ho imparato a lasciar andare? Ricordo una sera invernale sul Monte Koya, in Giappone, mentre la neve cadeva silenziosa, portando con sé un senso di calma e rinascita. Questa domanda invita a riflettere su ciò che, nel tempo, si è imparato a lasciar andare, per fare spazio a nuove esperienze e a una crescita personale più autentica.

Una sera, diversi anni fa, mi trovavo sul Monte K?ya, in Giappone. Era inverno, in questo periodo dell'anno, e stava nevicando. Camminavo lentamente nel cimitero di Okunoin, tra lanterne di pietra, alberi secolari e monumenti immersi in un silenzio denso, quasi abitato. Non c'era nulla di spaventoso in quel luogo: solo una presenza costante della morte, profondamente integrata nella vita. Ebbi subito la sensazione che quello spazio non chiedesse di essere attraversato in fretta. Ogni passo aveva un peso, un ritmo. Non stavo "passando oltre": stavo sostando. E in quella sosta ho compreso qualcosa che ritorna ogni volta che un ciclo si chiude.

