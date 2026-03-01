Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” La miracolosa guarigione di Eugenia Ezquerdo spiazza tutti i componenti della famiglia Lujan nelle prossime puntate de La Promessa. Dopo aver passato gli ultimi anni della sua vita in sanatorio, a causa dei medicinali che il marito Lorenzo de la Mata le faceva somministrare, la sorella di Cruz irrompe nella residenza per recuperare tutto il tempo perso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 marzo 2026: la miracolosa guarigione di Eugenia spiazza i Lujan

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 28 febbraio al 6 marzo 2026: Lorenzo e Leocadia alleati contro EugeniaNuovi colpi di scena promettono di tenere incollati davanti al teleschermo i fans de La Promessa nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo.

Leggi anche: La promessa, anticipazioni al 7 marzo: Eugenia affronta Leocadia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Promessa.

La Promessa marzo 2026, trame e anticipazioniLa Promessa a marzo 2026: trame e anticipazioni della soap spagnola in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica sera dalle ore 19:40. tvserial.it

La Promessa anticipazioni 2 marzo: Eugenia minaccia di svelare i segreti di LeocadiaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Eugenia affronta Leocadia con un segreto devastante, mentre Lope smaschera un infiltrato. movieplayer.it

