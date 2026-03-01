la pediatra in pensione il saluto a cappelli

La dottoressa Elisabetta Cappelli, pediatra di base, ha concluso la sua carriera dopo oltre trent’anni di attività sul territorio e ha salutato colleghi e pazienti. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel settore pediatrico, dove ha seguito numerose famiglie nel corso degli anni. La pensione segna la fine di un lungo percorso professionale per la dottoressa Cappelli.

Pediatra di base, la dottoressa Elisabetta Cappelli è andata in pensione dopo dopo oltre trent’anni di servizio sul territorio. Arrivata a Vaiano tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, la dottoressa Cappelli ha rappresentato per generazioni di famiglie un punto di riferimento professionale e umano. In più di tre decenni di attività ha accompagnato la crescita di centinaia di bambine e bambini, seguendo intere generazioni e, in molti casi, prendendosi cura anche dei figli dei suoi primi assistiti. Un impegno costante, svolto con competenza, preparazione e grande disponibilità, che ha lasciato un segno profondo nella comunità.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

