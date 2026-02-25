Il pediatra Ghio è andato in pensione | Ha cresciuto intere generazioni

Il pediatra Roberto Ghio ha deciso di andare in pensione dopo aver lavorato per oltre quarant'anni, motivo per cui ha formato intere generazioni di bambini. La sua lunga carriera si è concentrata principalmente nel reparto di pediatria di Castelfiorentino, dove ha assistito centinaia di famiglie. La sua presenza costante ha rappresentato un punto di riferimento per molti genitori e giovani medici. La sua uscita dal settore lascia un vuoto nel territorio.

Il dottor Roberto Ghio, 'storico' pediatra di Castelfiorentino, è andato in pensione nei giorni scorsi. E nelle scorse ore, la sindaca Francesca Giannì lo ha incontrato per consegnargli un riconoscimento a testimonianza del servizio svolto per la comunità. "Ringraziamento speciale a Roberto Ghio, pediatra di Castelfiorentino, in occasione del suo pensionamento – si legge nella pergamena firmata dalla sindaca, recante lo stemma del Comune di Castelfiorentino, consegnata al pediatra – per l'egregio lavoro svolto al servizio della nostra comunità". Tanti i messaggi di ringraziamento, condivisi anche sui social, da parte di nuclei familiari ed ex-pazienti del medico.