In pensione il pediatra Rizzi garantita la continuità assistenziale in fase di transizione
Dal 1 gennaio 2026, il pediatra di famiglia Lorenzo Rizzi di Castelsangiovanni andrà in pensione. La transizione garantirà la continuità dell’assistenza sanitaria per i suoi pazienti, assicurando un passaggio fluido a nuovi professionisti. La sua esperienza rappresenta un punto di riferimento nel settore, e si assicura che la qualità delle cure rimanga invariata durante questa fase di cambiamento.
Dal 1 gennaio 2026 Lorenzo Rizzi, pediatra di famiglia con ambulatorio a Castelsangiovanni, andrà in pensione. In vista del pensionamento, l’Azienda Usl di Piacenza ha definito un assetto organizzativo temporaneo per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica ai bambini e ai ragazzi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In pensione il pediatra Rizzi, garantita la continuità assistenziale in fase di transizione - Raccolta la disponibilità di Francesco Sogni, pediatra già in servizio con ambulatorio a Podenzano, ad aprire un'ulteriore sede nel Distretto di Ponente
