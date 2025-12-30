In pensione il pediatra Rizzi garantita la continuità assistenziale in fase di transizione

Da ilpiacenza.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 gennaio 2026, il pediatra di famiglia Lorenzo Rizzi di Castelsangiovanni andrà in pensione. La transizione garantirà la continuità dell’assistenza sanitaria per i suoi pazienti, assicurando un passaggio fluido a nuovi professionisti. La sua esperienza rappresenta un punto di riferimento nel settore, e si assicura che la qualità delle cure rimanga invariata durante questa fase di cambiamento.

Dal 1 gennaio 2026 Lorenzo Rizzi, pediatra di famiglia con ambulatorio a Castelsangiovanni, andrà in pensione. In vista del pensionamento, l’Azienda Usl di Piacenza ha definito un assetto organizzativo temporaneo per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica ai bambini e ai ragazzi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

in pensione il pediatra rizzi garantita la continuit224 assistenziale in fase di transizione

© Ilpiacenza.it - In pensione il pediatra Rizzi, garantita la continuità assistenziale in fase di transizione

Leggi anche: Quando il medico non c’è: come funziona la continuità assistenziale a Como

Leggi anche: Ospedale e territorio insieme per una nuova continuità assistenziale: a Catania il primo congresso di MetaMedica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

pensione pediatra rizzi garantitaIn pensione il pediatra Rizzi, garantita la continuità assistenziale in fase di transizione - Raccolta la disponibilità di Francesco Sogni, pediatra già in servizio con ambulatorio a Podenzano, ad aprire un’ulteriore sede nel Distretto di Ponente ... ilpiacenza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.