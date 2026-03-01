Il futuro della leadership in Iran si gioca tra nove figure di rilievo, tra cui un chierico, due fratelli, un burocrate, un uomo legato a una famiglia influente e altri candidati con background diversi. La partita per la successione di Khamenei coinvolge personalità con profili molto diversi tra loro, tutte segnalate come possibili scelte per la guida del paese. La decisione finale dipende da chi avrà il sostegno necessario tra le autorità e le istituzioni iraniane.

Roma, 1 marzo 2026 – Il chierico, la coppia di fratelli, il burocrate, il figlio di papà e il cognome più pesante di tutti. Nella corsa alla successione dell’ayatollah Khamenei non mancano davvero i pretendenti. Il processo di transizione dovrebbe essere ragionevolmente breve. Da Teheran dicono che saranno pronti in due giorni. La Guida Suprema sapeva di essere molto anziano e aveva pensato al futuro dopo di lui già da tempo. Bisogna vedere quanto le sue volontà saranno rispettate dai vari ambiti del complesso sistema di potere iraniano. Intanto, ecco quali sono i più papabili. Ali Khamenei, chi era l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La partita per la successione di Khamenei, chi è il favorito. I nove nomi da cui dipende il destino dell’Iran

Attacco all'Iran, il testamento di Khamenei ed il rebus successioneSe lo scopo dichiarato di Usa e Israele era il cambio di regime in Iran, la Guida Ali Khamenei era necessariamente tra gli obiettivi da colpire nei...

Khamenei, chi è la Guida Suprema: il nodo successione e il ruolo del figlioAli Khamenei è la Guida Suprema dell’Iran dal 1989, la massima autorità religiosa e politica del Paese.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Khamenei.

Temi più discussi: Khamenei, l’ayatollah da 40 anni alla guida dell’Iran e la partita per la sua successione; Scacco all’Iran: è morto Ali Khamenei, e ora? - ISPI; Qual è il vero obiettivo di Trump in Iran dopo Khamenei?; Khamenei l’ayatollah al potere da quasi 40 anni.

Ecco perché la morte di Khamenei rischia di lasciare Putin più isolatoPutin perde alleati chiave come Assad, Maduro e Khamenei nell’ultimo anno e mezzo, mentre prosegue una dificile guerra in Ucraina ... ilsole24ore.com

Chi è stato Ali Khamenei, la Guida suprema dell'Iran uccisa dalle bombe di Usa e IsraeleLa sua morte è stata confermata dalla televisione di Stato di Teheran. 86 anni, era il capo politico, religioso e militare dell'Iran, e il principale obiettivo di Israele e Stati Uniti. Decenni di pug ... today.it

Poco prima che Stati Uniti e Israele preparassero l'ondata di attacchi contro l'Iran, la Cia si è focalizzata sull'obiettivo più importante: l'ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema. Ne ha seguito le tracce per mesi, acquisendo sempre maggiore sicurezza sulla su - facebook.com facebook

Non solo Khamenei. Abdolrahim Mousavi, Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Aziz Nasirzadeh. Chi sono gli altri leader iraniani uccisi - I ritratti, di @priscillarugg x.com