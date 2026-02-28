Khamenei chi è la Guida Suprema | il nodo successione e il ruolo del figlio

Ali Khamenei ricopre il ruolo di Guida Suprema dell’Iran dal 1989, occupando la posizione di massima autorità religiosa e politica nel Paese. La sua leadership si estende su vari aspetti della vita pubblica, influenzando decisioni di rilievo. Al momento, si discute della possibile successione e del ruolo che potrebbe assumere il suo figlio in futuro.

Ali Khamenei è la Guida Suprema dell’Iran dal 1989, la massima autorità religiosa e politica del Paese. Nato nel 1939 a Mashhad, formatosi nelle scuole teologiche sciite, è stato protagonista della Rivoluzione islamica del 1979 e successivamente presidente della Repubblica dal 1981 al 1989. Alla morte di Ruhollah Khomeini, è stato scelto come suo successore, diventando l’uomo più potente dell’Iran. Nel sistema politico iraniano, la Guida Suprema non è una figura simbolica: comanda le forze armate, controlla la magistratura, influenza il governo, indirizza la politica estera, nomina i vertici militari e religiosi. Nulla di strategico accade senza il suo consenso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Ali Khamenei: chi è la Guida Suprema dell’IranPiù volte dato per morto, frequentemente oggetto di speculazioni visto il suo ruolo cruciale, l’ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, è la Guida suprema...

Iran, la guida suprema Khamenei "nascosto in un bunker sotto Teheran. Teme un attacco americano"Intanto i media dello Stato ebraico riferiscono di un incontro ad alti livelli a Tel Aviv tra reparti militari Usa e israeliani.

