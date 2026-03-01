la parabola del falco iraniano

Mahmoud Ahmadinejad è stato una delle figure più note e controverse della politica iraniana e mediorientale degli ultimi vent’anni. La sua carriera politica ha attraversato momenti di grande attenzione internazionale, con ruoli di rilievo e dichiarazioni che hanno attirato l’interesse dei media di tutto il mondo. La sua figura ha suscitato discussioni e reazioni diverse, sia a livello nazionale che internazionale.

Mahmoud Ahmadinejad è stato una delle figure più note e più controverse della politica iraniana e mediorientale degli ultimi vent’anni. Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran dal 2005 al 2013, si è distinto per un nazionalismo duro, posizioni frontali verso Stati Uniti e Israele e una retorica incendiaria. Ieri, nel corso dell’operazione militare su vasta scala condotta da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran, la sua residenza a Teheran è stata colpita e, secondo fonti di stampa internazionali e media regionali, Ahmadinejad è rimasto ucciso, chiudendo una lunga fase di presenza politica e simbolica nel Paese. L'agenzia di stampa iraniana Labor News Agency sostiene che l'attacco ha colpito la sua residenza a Narnak, nella zona nord-orientale di Teheran, uccidendo lui e diverse guardie del corpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

