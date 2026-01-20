Giornata del malato Papa Leone ricorda la parabola del Buon Samaritano contro l’indifferenza

In occasione della Giornata del Malato, Papa Leone sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'attenzione fraterna, richiamando la parabola del Buon Samaritano. L’appello è a mantenere vivo uno stile di vita cristiano caratterizzato da compassione, inclusività e coraggio, radicato nella fede in Gesù Cristo e nell’unione con Dio. Un invito a superare l’indifferenza e a promuovere azioni concrete di solidarietà verso chi soffre.

«Desidero vivamente che nel nostro stile di vita cristiana non manchi mai la dimensione fraterna, samaritana, inclusiva, coraggiosa, impegnata e solidale, che ha la sua radice più intima nella nostra unione con Dio, nella fede in Gesù Cristo». Questo è il messaggio di misericordia che Papa Leone ha pronunciato per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato, sul tema "La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell'altro", presentato stamani in Vaticano. «Infiammati da questo amore divino, potremo davvero donarci per il bene di tutti i sofferenti, specialmente dei nostri fratelli malati, anziani e afflitti», ha evidenziato il pontefice.

