Giornata del malato Papa Leone ricorda la parabola del Buon Samaritano contro l’indifferenza

Da secoloditalia.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata del Malato, Papa Leone sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'attenzione fraterna, richiamando la parabola del Buon Samaritano. L’appello è a mantenere vivo uno stile di vita cristiano caratterizzato da compassione, inclusività e coraggio, radicato nella fede in Gesù Cristo e nell’unione con Dio. Un invito a superare l’indifferenza e a promuovere azioni concrete di solidarietà verso chi soffre.

«Desidero vivamente che nel nostro stile di vita cristiana non manchi mai la dimensione fraterna, samaritana, inclusiva, coraggiosa, impegnata e solidale, che ha la sua radice più intima nella nostra unione con Dio, nella fede in Gesù Cristo». Questo è il messaggio di misericordia che Papa Leone ha pronunciato per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato, sul tema “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”, presentato stamani in Vaticano. «Infiammati da questo amore divino, potremo davvero donarci per il bene di tutti i sofferenti, specialmente dei nostri fratelli malati, anziani e afflitti», ha evidenziato il pontefice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

giornata del malato papa leone ricorda la parabola del buon samaritano contro l8217indifferenza

© Secoloditalia.it - Giornata del malato, Papa Leone ricorda la parabola del “Buon Samaritano” contro l’indifferenza

Leggi anche: La fondazione antiusura 'Buon Samaritano' celebra 30 anni alla presenza del ministro Piantedosi

Papa Leone XIV: “Presepe continui a far parte del Natale. Elemento importante di fede, cultura e arte cristiana ricorda Gesù venuto ad abitare in mezzo a noi”Papa Leone XIV ribadisce l'importanza del Presepe come simbolo centrale del Natale, sottolineando il suo ruolo di elemento di fede, cultura e arte cristiana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Giornata Mondiale del Malato, gli appuntamenti in Diocesi; Invito alla Giornata del Malato 2026; Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Malato 2026. L’amore non è passivo, va incontro all’altro; Missaglia ricorda i malati: il 10/2 un incontro a Lomaniga.

giornata del malato papaMessaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Malato 2026. L’amore non è passivo, va incontro all’altro - La compassione del samaritano: amare portando il dolore dell’altro, è questo il tema per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato 2026 firmato da Papa Leone XIV. La XXXIV Giornata Mondiale del Malato ... acistampa.com

giornata del malato papaMessaggio Giornata del malato: card. Czerny, come trattiamo i malati, gli anziani, i disabili, i poveri? - Sono fortunato a rappresentare Papa Leone XIV nella presentazione di questo Messaggio nella sua diocesi d’origine, Chiclayo, in Perù, l’11 febbraio, festa di Nostra Signora di Lourdes e 34ª Giornata ... agensir.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.